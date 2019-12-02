Son Dakika Haberleri: Kırşehir Emniyetinden sürücülere "Kış Lastiği"uyarısı
Son Dakika Güncel Kırşehir Emniyetinden sürücülere 'Kış Lastiği'uyarısı - Son Dakika

Kırşehir Emniyetinden sürücülere "Kış Lastiği"uyarısı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, yapılan yazılı açıklama ile sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.

Kırşehir Emniyetinden sürücülere

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, yapılan yazılı açıklama ile sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.


Yapılan açıklamada; "Kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliklerinin korunması ve trafik akışının güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sürdürülmesi amacıyla 28.11.2019 tarihinde yapılan Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri konulu toplantıda; Kırşehir il sınırları içerisinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların tamamında 1 Aralık 2019- 1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanılmasının zorunlu olması kararı alınmıştır."denildi.


Trafik ekiplerinin denetimleri ise değişiklik gösteren hava koşullarına göre devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:09 Kaynak: İHA
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