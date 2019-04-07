Son Dakika Haberleri: Kırşehir Emniyetinden 'Yasa Dışı Bahis Oyunları' Uygulaması

Kırşehir Emniyetinden 'Yasa Dışı Bahis Oyunları' Uygulaması

37 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, 'Yasa Dışı Bahis Oyunları' uygulaması yaptı.

Kırşehir Emniyetinden 'Yasa Dışı Bahis Oyunları' Uygulaması, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü polisleri, 'Yasa Dışı Bahis Oyunları' uygulaması yaptı.

Yapılan uygulamalarda 2 iş yerine 4207 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. 2 iş yerinde ise yaşı küçük çocuklara kağıt ve taş oyunları oynatıldığı gerekçesiyle inceleme yapıldı.

Kırşehir'de 653 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı uygulamaya 150 polis katıldı. 35 iş yerinin denetimini yapan ekipler, toplamda 2 işyerine 4207 sayılı kanuna muhalefetten 1 ruhsata aykırı faaliyet gösterimi yapmaktan işlem yaptı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:35 Kaynak: İHA

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, 3. Sayfa
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