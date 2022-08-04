KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk'ten "fahiş kira artışı" tepkisi

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, iş yeri kiralarındaki fahiş artışlarda esnafın hukuki yönden hakkını araması gerektiğini belirti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, iş yeri kiralarına yapılan fahiş zamların esnafı zor durumda bıraktığını ifade etti.

Esnafın sokağın ışığı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Onlar olmazsa ekonominin temeli sarsılır. 2 yıllık pandemi sürecinden geçtik. Esnafımız şu an enflasyonla mücadele ediyor. Bunun da üzerine iş yeri sahipleri kiralara fahiş zamlar yapıyor. Esnafımız geçimini zor sağlarken kira derdini de çekiyor." ifadelerini kullandı.

İş yerlerine yapılan fahiş kira zamlarının hukuki dayanağı olmadığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Mevcut sistemde iş yeri sahibi TÜFE 12 aylık ortalamasının üzerinde zam isteyemez. Mülk sahiplerinin yüzde 100 zam yaparak kirasını ödeyemeyecek durumda olan esnafa 'dükkanı boşalt' demesinin hiçbir dayanağı yoktur. Bu, enflasyonu bahane ederek fırsatçılık yapmaktır. Esnaflarımız mutlaka hukuki yönden hakkını arasın. Devletin belirlediği oranda zamlı şekilde kirasını ödesin, fazlasını vermek zorunda değil."

Öztürk, iş yeri kiralarından alınan stopaj vergisinin tamamen kaldırılması gerektiğini aktardı.