KESOB Başkanı Öztürk'ten perakende ticarette yeni düzenleme talebi - Son Dakika
Üye Girişi

KESOB Başkanı Öztürk'ten perakende ticarette yeni düzenleme talebi

09.08.2022 12:57
KESOB Başkanı Öztürk'ten perakende ticarette yeni düzenleme talebi

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, zincir marketlerin esnafı zor durumda bırakmaması için perakende ticarette yeni düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, zincir marketlerin esnafı zor durumda bırakmaması için perakende ticarette yeni düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Öztürk, yazılı açıklamasında, zincir marketlerin ürün yelpazesini giderek artırması nedeniyle yerel esnafın işlerinin bitme noktasına geldiğini öne sürdü.

Her 100 metreye bir zincir market açılmasının ve her türlü ürünü satmalarının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Tekne bile satmaya başlamışlar. Yakında ev ve araba da satarlar. Bugün oradan alışveriş yapan bir emlakçı yarın gayrimenkul ilanlarını marketlerin duvarlarında görürse şaşırmasın. Acilen perakende ticaretle ilgili yasa gündeme alınarak bunlara 'dur' denmesi, bu marketlerin şehir içinden çıkarılması gerekiyor."???

YORUMLAR
500
Kırşehir Belediyesinde bir ayda 167 çiftin nikahı kıyıldı Kırşehir Belediyesinde bir ayda 167 çiftin nikahı kıyıldı Otomobil köprüden uçtu, sürücü ağır yaralandı Otomobil köprüden uçtu, sürücü ağır yaralandı
Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESOB Başkanı Öztürk'ten perakende ticarette yeni düzenleme talebi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:41 CHP'li Seyit Torun, Uludere üzerinden Bakan Soylu'yu suçladı: 7 aydır koruyor
11:58 MİT'ten sınır ötesi operasyonu! Terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu dahil, 7 terörist etkisiz hale getirildi
11:54 ABD Başkanı Biden'ın ceketini dahi giyemediğini gören Amerikan askeri şaşkına döndü
11:41 AMD, Nvidia, Intel... Teknoloji şirketleri işe alımı azaltıyor
11:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat: Fiyatları düşürün
11:42 Arda Turan, Galatasaray'a transferi için çaba harcıyordu! Alexis Sanchez için Hakan Çalhanoğlu da devrede
11:37 Anayasa Mahkemesi'nden Ali İsmail Korkmaz kararı: Ailesine 67 bin 500 lira ödenecek, bir polis memuru yeniden yargılanacak
11:35 Ünlü şarkıcı Yeliz, yıllar sonra anlattı: Su alacak param kalmayınca pavyonda iş aradım
11:03 Dolar 18'e tırmanışını sürdürüyor! 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:57 Balıkesir'de yeraltından gelen sesler sonrası AFAD'dan inceleme: Heyelan bölgesinde olduğu tespit edilen mahalle tahliye ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 12:57:44. #1.11#
SON DAKİKA: KESOB Başkanı Öztürk'ten perakende ticarette yeni düzenleme talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement