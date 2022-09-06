KESOB Başkanı Öztürk'ten Ahilik Haftası açıklaması

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahiliğin Türkiye'de ve dünyada en iyi şekilde tanıtılması gerektiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 35. Ahilik Haftası kutlamalarının 12-18 Eylül tarihleri arasında Kırşehir merkezli olarak Türkiye genelinde gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Kırşehir'deki kutlamalar için çok sayıda program ve konserin planlandığını ifade eden Öztürk, haftanın festival havasında geçeceğine inandığını belirtti.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlamalar için Kırşehir'e gelmesini beklediklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Büyük bir heyecanla Ahilik Bayramı'nı yaşatmak istiyoruz. 81 ilin birlik başkanı, 13 federasyon başkanı, devlet büyüklerimiz, bürokratlar şehrimizde bir araya geliyor. Bu bayramın ev sahibi Kırşehir, asıl sahibi esnaftır, halktır. Bayramımıza sahip çıkmalı ve Kırşehir'in misafirperverliğini göstermeliyiz. Ahiliği önce Türkiye'ye sonra dünyaya tanıtmalıyız."