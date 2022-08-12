Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

12.08.2022 19:14
Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıttı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıttı.

Cacabey Meydanı'nda kurulan çadırda gerçekleştirilen aşure ikramına Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, siyasi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Meydana kazanlarla getirilen ve protokol üyelerince binlerce vatandaşa dağıtılan aşure kısa sürede tükendi.

KESOB Başkanı Öztürk, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Vali Buhara ve protokol, aşure dağıttıkları vatandaşlarla sohbet etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Milletvekili, Mete Buhara, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan Altınköy Açık Hava Müzesi'ni özel işletmelere açma kararı tepki çekti
18:23 Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşinden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e sert tepki: Saygı duy yaşlı adam
17:55 Fenerbahçe'nin istediği golcü Batshuayi için Chelsea kolaylık sağlıyor
17:37 Bakan Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar: Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün olduğu gibi yarın da vermeye devam edecek
17:30 Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünde adaylar Benzema, Courtois, De Bruyne! Kazanan isim İstanbul'da belli olacak
17:14 Werner'i kadrosuna katan Leipzig, Sörloth'u takımdan yolluyor
18:11 Güzel oyuncu Aslı Enver'in iş adamı sevgilisiyle evleneceği iddia edildi
17:02 DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi
17:02 Bakan Nurettin Nebati'nin kur korumalı mevduatla ilgili sözlerine CHP'li Engin Altay'dan cevap: Desteklemek vatanseverlikse ben değilim
16:59 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek! Bakan Murat Kurum'dan sosyal konut açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 19:16:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement