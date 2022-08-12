KESOB Başkanı Öztürk, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA

Milletvekili, Mete Buhara, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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