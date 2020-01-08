Kırşehir ESOB Başkanı Öztürk: "Esnaf kredileri faizindeki düşüş can suyu niteliğinde" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir ESOB Başkanı Öztürk: 'Esnaf kredileri faizindeki düşüş can suyu niteliğinde' - Son Dakika

Kırşehir ESOB Başkanı Öztürk: "Esnaf kredileri faizindeki düşüş can suyu niteliğinde"

6 saat önce

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Bahamettin Öztürk, esnaf kredi faizlerinin yüzde 4,5 seviyelerine düşmesinin "can suyu" niteliğinde olduğunu belirtti.

Kırşehir ESOB Başkanı Öztürk:

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Bahamettin Öztürk, esnaf kredi faizlerinin yüzde 4,5 seviyelerine düşmesinin "can suyu" niteliğinde olduğunu belirtti.

Öztürk, yaptığı açıklamada, cumhuriyet tarihinde ilk defa esnaf ve sanatkarın yüzde 4,5 oranında kredi kullanabilme imkanına kavuştuğunu ifade etti.

Kredi faiz oranlarının son iki ayda önce yüzde 6'ya, daha sonra da yüzde 4,5'a düştüğünü vurgulayan Öztürk, bunun kendileri için de büyük bir sürpriz olduğunu dile getirdi.

Amacında kullanılması ve zamanında ödenmesi halinde, faizin bugün ki faiz sistemi içerisinde bedava para denecek kadar aşağılarda olduğuna işaret eden Bahamettin Öztürk, şöyle devam etti:

"Ekonomik ve döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı 2019 yılı ortalarında faizler yüzde 8'e kadar yükseldi. Hükümetin müdahaleleriyle önce yüzde 6'ya şimdi de hiç beklemediğimiz bir anda yüzde 4,5'e düşürüldü. Bundan önce yüzde 6 faiz oranı ile kredi kullanan esnaf ve sanatkarımız bu indirimden yararlanamayacak. Yüzde 4,5 faiz oranı yeni kredi kullanacak esnaflarımıza uygulanacaktır. Esnaf kredileri faizindeki düşüş can suyu niteliğinde."

Esnafın zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Öztürk, "Esnaf, böyle bir zamanda düşük maliyetli sıcak bir para ile zorluğun üstünden gelecek. Hiç beklemediğimiz bir anda yapılan bu faiz indiriminden çok memnun olduk. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu oranlarda esnaf ve sanatkara kredi kullandıracağız. Kredi faiz oranlarının düşürülmesinde emeği geçen bütün yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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