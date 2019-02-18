Son Dakika Haberleri: Kırşehir Eyt'liler Temsilcisi Erdem; "Kırşehir Eyt'liler Toplantısına Salon Ödemesi Yapılmadı"

Kırşehir Eyt'liler Temsilcisi Erdem; "Kırşehir Eyt'liler Toplantısına Salon Ödemesi Yapılmadı"

23 dakika önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) İl Temsilcisi Murat Erdem, "Düğün salonunun sahibinin de EYT'li olması nedeniyle salon ödemesi yapılmadı.

Kırşehir Eyt'liler Temsilcisi Erdem;
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) İl Temsilcisi Murat Erdem, "Düğün salonunun sahibinin de EYT'li olması nedeniyle salon ödemesi yapılmadı. Biz il temsilciliği olarak katılımcılara aldığımız çay ve şekerle ikramda bulunduk. Bunun maliyeti ise EYT'lilerin topladığı para ile ödendi."dedi.

Kırşehir'de 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ve Ankara mitingi öncesi provokasyon uyarısının yapıldığı toplantı hakkında çıkan yanlış haberlerin doğru olmadığını anlatan Kırşehir EYT Temsilcisi Erdem, "Toplantımız 1 Şubat tarihinde Şehri Gül adlı düğün salonunda yapıldı. Düğün salonunun sahibinin de EYT'li olması nedeniyle salon ödemesi yapılmadı. Biz il temsilciliği olarak katılımcılara aldığımız çay ve şekerle ikramda bulunduk. Bunun maliyeti ise EYT'lilerin topladığı para ile ödendi."dedi.

Medyaya yansıyan 'Derneğin toplantılarını yer kiralama usulü ve yemekli' yaptığı iddialarına ise Temsilci Erdem şöyle yanıt verdi;

"Biz, siyasi partilerin temsilcilerini (HDP Hariç) davet ettik. Toplantımıza CHP ve İYİ Parti temsilcileri katılım sağladı. Toplantı siyasi içerikli olmadı. Amacımız devletimize asi olmak değil. EYT'lilerin kazanımlarını ve haklarını anlatabilmektir. Çözüm ve Ankara mitingi öncesi yapılan provokasyon uyarısı sonrası yapıldıktan sonra da dağıldık. Toplantımıza Kırşehir Emniyet Müdürlüğü görevlileri de davet edildi. Medyaya olumsuz yansıyan haber ise Kırşehir Temsilciliği olarak bizi üzdü. Amacımız siyasi partilere oy toplamak değildir." - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:16 Kaynak: İHA

Kırşehir, EYT, Güncel
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