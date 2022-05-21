Kırşehir FTR Merkezi bölgeye hizmet veriyor

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Güneş, hastaneye bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Merkezi'nde bir yılda 2 bin 354 hastaya hizmet verildiğini bildirdi.

Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, 4 katlı ve 150 yatak kapasiteli Kırşehir FTR Merkezi'nde tam kapasite çalışmaya devam edildiğini belirtti.

Kırşehir merkez ve ilçelerinin yanı sıra Ortaköy, Sarıyahşi, Yerköy, Hacıbektaş, Avanos ve Gülşehir ilçelerine de Kırşehir FTR Merkezi'nin hizmet verdiğini vurgulayan Güneş, "Toplamda 2 bin 354 hastaya tedavi uyguladık. Ayrıca merkezimizde geleneksel tıp uygulamaları kupa, hacamat, ozon tedavisi, sülük ve akupunktur tedavileri de yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güneş, hastanedeki hekimlerin MHRS randevuları dışında da hasta baktıklarını kaydetti.