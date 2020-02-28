Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu Açıklaması - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, Mehmetçiğin İdlib'e, milli güvenliğimizi sağlamak üzere gittiğini söyledi.



Turpçu, 33 şehit sonrası yaptığı açıklamada, "33 Şehit haberi yüreklerimizi yaktı. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerimize Rus destekli rejim güçlerince gerçekleştirilen saldırıya karşı TSK, gereken cevabı fazlasıyla verecektir"dedi.



Turpçu, Suriye'de binlerce masum insanın da ölümünden Esad'ın sorumlu olduğunu belirttiği açıklamasını şöyle sürdürdü;



" Türkiye'nin, hak ve menfaatlerini korumakla görevli askerlerimize desteğimiz sonsuzdur. Astana süreci tarafları başta olmak üzere uluslar arası toplumu üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz. Kahraman askerimizin ise kanının yerde kalmayacağının bilincindeyiz. Türkiye, Avrupa'ya kara ve deniz yolunu açtı şimdi dünya Avrupa'nın işlediği insanlık suçunu izlesin." - KIRŞEHİR