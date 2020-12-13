Kırşehir Gençlik Merkezi'nde "Gönül Bağı" projesi - Son Dakika

Kırşehir Gençlik Merkezinde başlatılan "Gönül Bağı" projesi kapsamında kampanya başlatıldığı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, merkezin hazırlamış olduğu "Gönül Bağı" projesi ile "Dolabında kalmasın, getir kullanılsın" sloganıyla yardımlaşma kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Gençlik Merkezine getirilen kıyafet, kırtasiye veya oyuncak gibi malzemelerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan küresel salgına, milletçe ulusal mücadele veriyoruz. Bu süreçte milletimizin en önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma ve paylaşma duygusunu, gençlerimizle pekiştirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için yardım kampanyası başlattık. Kısa sürede destek aldık. Gelen malzemeleri tasnif etmeye başladık. Hiç kullanılmamış ya da kullanılabilir durumdaki giyim, ayakkabı, kırtasiye, oyuncak yardımlarını bekliyoruz."

Tasnif edilerek hazırlanan ürünlerin, kısa süre içinde ihtiyaç sahiplerine dağıtımlarının da başlanacağı öğrenildi.