Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yeni binasına taşındı - Son Dakika

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yeni hizmet binasına taşındığı bildirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başbaşı Mahallesi'ndeki Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yakınındaki alana yapılan yeni hizmet binasının tamamlandığı belirtildi.

Daha önce Ahi Stadyumu ve Aşıkpaşa Spor Salonu ile aynı yerde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü idari binasının, Gençlik ve Spor Bakanlığının tesisleşme hamlesiyle son derece modern ve teknolojik bir tesise taşındığı aktarılan açıklamada, Bağbaşı Mahallesi Şehit Necdet Yağız Caddesi üzerindeki yeni binada hizmet vermeye başlayan kurumun taşınma esnasında bürokratik işlemlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı da vurgulandı.

Kurumun yeni iletişim numaraları, adresi ve kurumsal bilgilerinde resmi internet sayfasından ulaşılabileceği bildirilen açıklamada, eski binanın ise kurumun alt kuruluşlarının hizmetine verildiği ifade edildi.