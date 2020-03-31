Kırşehir girişinde, sürücü ve yolculara ateş ölçümü - Son Dakika

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Kırşehir girişinde, sürücü ve yolculara ateş ölçümü
6 saat önce
KIRŞEHİR'e girişlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.
KIRŞEHİR'e girişlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.
Kırşehir'in girişlerinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, uygulama noktaları oluşturuldu. Polis ve jandarma tarafından araçlar, durdurulurken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edilip, ateşi ölçülüyor. Ekipler, koronavirüse karşı uyarıda da bulunarak, tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. Bitlis'ten İstanbul'a ailesinin yanına giden sürücü Gaffar Sevinç, "Devletimizden Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir uygulama" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:16 Kaynak: DHA
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