Kırşehir gündem haberi | Kırşehir'de usulsüz avlanan 8 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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Kırşehir gündem haberi | Kırşehir'de usulsüz avlanan 8 kişiye para cezası verildi

20.10.2022 11:36
Kırşehir gündem haberi | Kırşehir'de usulsüz avlanan 8 kişiye para cezası verildi

Edinilen Kırşehir haberine göre Kırşehir'de, usulsüz avlandığı tespit edilen 8 kişiye 40 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Kırşehir'de, usulsüz avlandığı tespit edilen 8 kişiye 40 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koruma ve kontrol ekipleri, 15-16 Ekim'de farklı bölgelerde Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma kontrol çalışması yaptı.

İl genelinde 95 kişiyi kontrol eden ekipler, 5 kişiye yasak avlanma araç gereçlerini kullanmaktan 5 bin 600 lira, 3 kişiye belirlenen limitler dışında avlanma yapmaktan 35 bin 100 lira para cezası kesti.

Kaynak: AA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir gündem haberi | Kırşehir'de usulsüz avlanan 8 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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