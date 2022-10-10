Kırşehir gündem haberleri | Kaman Ziraat Odası'ndan çiftçilere ÇKS kaydı uyarısı

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) yapılan değişikle ilgili uyarıda bulundu.

Gökalp, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yaptığını hatırlattı.

Çiftçilerin ÇKS kayıtlarında artık muhtar ve azalara evrak imzalatmak zorunda kalmayacağını vurgulayan Gökalp, "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, ÇKS başvurusuna ilişkin bakanlıkça yetki verilen iş ve işlemlerini e-devlet üzerinden de yapabilecekler. Güncellemede ayrıca muhtar ve azalara evrak imza ve mühür zorunluluğu kaldırılmıştır." dedi.

Arazi kiralama ve taahhüt yenilenmesi gibi çiftçi kayıtlarında değişiklik yapılması halinde ziraat odalarında güncelleme yaptırılması gerektiğine işaret eden Gökalp, "Güncelleme ile arazi varlığını aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Ziraat odası kaydı aktif olmayan çiftçiler tarımsal desteklemeden yararlanamaz. Tüm çiftçilerimize mağdur olmamaları için üye aidatlarını yatırıp, güncelleme yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Gökalp, yönetmelikte yapılan değişiklikle ilgili olarak oda ile iletişime geçen tüm çiftçilere yardımcı olacaklarını kaydetti.