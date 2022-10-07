Kırşehir gündem haberleri... Kırşehir Belediyesinin güz dönemi kursları başladı

Kırşehir Belediyesinin güz dönemi için planladığı kursların başladığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde geleneksel sanatlar, görsel sanatlar, kişisel gelişim, müzik, el sanatları, spor, akıl-zeka oyunları gibi farklı alanlarda kurs açıldı.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ile Aile Yaşam Merkezi'ndeki güz dönemi kurslarına gençler, kadınlar ve çocuklar ilgi gösterdi.
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