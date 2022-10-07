Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde geleneksel sanatlar, görsel sanatlar, kişisel gelişim, müzik, el sanatları, spor, akıl-zeka oyunları gibi farklı alanlarda kurs açıldı.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir gündem haberleri... Kırşehir Belediyesinin güz dönemi kursları başladı - Son Dakika

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