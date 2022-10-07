Kırşehir gündem haberleri... Kırşehir Belediyesinin güz dönemi kursları başladı - Son Dakika
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Kırşehir gündem haberleri... Kırşehir Belediyesinin güz dönemi kursları başladı

07.10.2022 16:49
Kırşehir gündem haberleri... Kırşehir Belediyesinin güz dönemi kursları başladı

Kırşehir haberleri: Kırşehir Belediyesinin güz dönemi için planladığı kursların başladığı bildirildi.

Kırşehir Belediyesinin güz dönemi için planladığı kursların başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde geleneksel sanatlar, görsel sanatlar, kişisel gelişim, müzik, el sanatları, spor, akıl-zeka oyunları gibi farklı alanlarda kurs açıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi ile Aile Yaşam Merkezi'ndeki güz dönemi kurslarına gençler, kadınlar ve çocuklar ilgi gösterdi.

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Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir gündem haberleri... Kırşehir Belediyesinin güz dönemi kursları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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