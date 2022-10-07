Son dakika haber: 195 şehit mevlit programıyla anıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: 195 şehit mevlit programıyla anıldı

07.10.2022 15:30

Son dakika haberine göre Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 195 şehit için mevlit programı düzenledi.

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 195 şehit için mevlit programı düzenledi.

Dernek binasında Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Kırşehir Müftülüğü din görevlileri mevlit okuyarak dua etti.

Programın sonunda bir hayırseverce yemek ikramı yapılarak kandil simidi dağıtıldı.

Dernek başkanı Mutlu Kılıçaslan, vatan için canını feda eden şehitlerin emanetleri olan ailelerin birlik ve beraberliği için farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Mevlit programıyla Kırşehir'in 195 şehidini andıklarını vurgulayan Kılıçaslan şunları kaydetti:

"Dernek olarak şehitlerimizin emaneti ailelerini her zaman baş tacı ederek evlatlarının hatırasını canlı tutmak için çalışmalar yapıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın aynı hassasiyeti göstermesi ve bu tür etkinliklere destek olması hem bizi hem de ailelerimizi mutlu ediyor. Bu vatan için can veren aziz şehitlerimiz Peygamber Efendimiz'e komşu olmuş, bizlere mukaddes bir görev bırakmıştır. Bugün Mevlit Kandili olması münasebetiyle vatan için canını feda eden Kırşehirli 195 şehidimiz için program düzenledik."

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Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 195 şehit mevlit programıyla anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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