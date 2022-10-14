Müştekilerin ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan ekipler, zanlıların daha önce çok sayıda suç kaydı bulunan ve Kayseri 'den Kırşehir'e geldikleri belirlenen M.Ç. (37) ve S.İ. (30) olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

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