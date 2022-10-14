Çolak, huzurevi sakinlerine her zaman belediyenin kapısının açık olduğunu belirterek, "Kıymetli çınarlarımızın ziyareti bizleri mutlu etti. Ziyaret kapsamında bizler de çınarlarımıza Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Bahçesi ve Savcılı Plajı gezisi düzenleyerek güzel zaman geçirmelerine vesile olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Necati Çolak, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir haberi... Huzurevi sakinleri Kaman Belediye Başkanı Çolak'ı ziyaret etti - Son Dakika

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