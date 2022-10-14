Kırşehir Osman Yalçınkaya Huzurevi sakinleri, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak'ı ziyaret etti.
Huzurevi yöneticilerinin de katıldığı ziyarette misafirler, Başka Çolak'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Çolak, huzurevi sakinlerine her zaman belediyenin kapısının açık olduğunu belirterek, "Kıymetli çınarlarımızın ziyareti bizleri mutlu etti. Ziyaret kapsamında bizler de çınarlarımıza Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Bahçesi ve Savcılı Plajı gezisi düzenleyerek güzel zaman geçirmelerine vesile olduk." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir haberi... Huzurevi sakinleri Kaman Belediye Başkanı Çolak'ı ziyaret etti - Son Dakika