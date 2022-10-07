Kırşehir haberi: Kırşehir'de manyetik cihazla avlanan 2 kişiye para cezası - Son Dakika
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Kırşehir haberi: Kırşehir'de manyetik cihazla avlanan 2 kişiye para cezası

07.10.2022 16:32
Kırşehir haberi: Kırşehir'de manyetik cihazla avlanan 2 kişiye para cezası

Kırşehir gündem haberi... Kırşehir'de, manyetik cihaz kurarak avlanmaya çalışan 2 kişiye 700'er lira idari para cezası uygulandı.

Kırşehir'de, manyetik cihaz kurarak avlanmaya çalışan 2 kişiye 700'er lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koruma kontrol görevi yürüten ekipler, Kervansaray Dağı'nda farklı hayvan sesleri çıkaran manyetik cihaz kurulduğunu belirledi.

Bir süre dinleme yapan ekipler, yerini tespit ettikleri cihazın yakınında 2 kişinin avlanmaya çalıştığını gördü.

Av belgeleri bulunan 2 kişiye, manyetik cihazla avlanmaya çalıştıkları için 700'er lira idari para cezası uyguladı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kervansaray, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir haberi: Kırşehir'de manyetik cihazla avlanan 2 kişiye para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir haberi: Kırşehir'de manyetik cihazla avlanan 2 kişiye para cezası - Son Dakika
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