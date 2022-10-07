Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koruma kontrol görevi yürüten ekipler, Kervansaray Dağı'nda farklı hayvan sesleri çıkaran manyetik cihaz kurulduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kervansaray, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir haberi: Kırşehir'de manyetik cihazla avlanan 2 kişiye para cezası - Son Dakika

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