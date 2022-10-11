Kırşehir haberi! Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir haberi! Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

11.10.2022 15:02
Kırşehir haberi! Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor

Gelen Kırşehir haberine göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin farklı bölümlerini kazanan öğrenciler, kentin tanıtıldığı geziye katılıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin farklı bölümlerini kazanan öğrenciler, kentin tanıtıldığı geziye katılıyor.

Devlet yurtlarında kalan öğrencilerin oryantasyonu için düzenlenen gezilere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri rehberlik ediyor.

Öğrencilere kentle ilgili bilgi veriliyor, gökbilim medresesi olarak kurulan Cacabey Camisi, mimarisiyle dikkati çeken Hamidiye Camisi, Neşet Ertaş Gönül Sultanları Evi, Ahi Evran Veli Türbesi gibi tarihi ve kültürel mekanlar gezdiriliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, AA muhabirine, Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerinin kenti tanımalarını amaçladıklarını söyledi.

Temur, "Neşet Ertaş Gönül Sultanları Evi ziyaretinde Neşet Ertaş başta olmak üzere kültürel değerlerimizi anlatıyoruz. Ahi Evran Veli Türbesi ziyaretinde de kentimizin en büyük değeri olan Ahilikle ilgili bilgiler veriyoruz. Bu geziler belirli aralıklarla devam edecek." dedi.

Mersin'den gelen Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Işın Karslı da gezide Kırşehir ile ilgili çok güzel bilgiler edindiğini dile getirdi.

Karslı, memleketine gittiğinde Kırşehir'i arkadaşlarına anlatmak istediğini aktardı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Sekreterlik Bölümü öğrencisi Nazan Karakoç da gezinin kendisine çok şey kattığını ifade etti.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni kazanan öğrencilere şehir tanıtımı gezisi Son dakika haber! Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ni kazanan öğrencilere şehir tanıtımı gezisi Kırşehir haberi... Kırşehir FK Başkanı Torun: 'Son iki maçı oynanmamış sayıyoruz' Kırşehir haberi... Kırşehir FK Başkanı Torun: 'Son iki maçı oynanmamış sayıyoruz'
Kaynak: AA

Neşet Ertaş, Ahi Evran, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir haberi! Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:07:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir haberi! Kırşehir'e ilk kez gelen üniversite öğrencilerine tanıtım gezisi düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement