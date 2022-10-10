Kırşehir haberleri... Kırşehir'de mobil atık getirme merkezi farkındalık oluşturuyor

Kırşehir Belediyesinin başlattığı mobil atık getirme merkezi, vatandaşlar arasında farkındalık oluşmasına katkı sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşüm kumbarası uygulaması kapsamında nisan ayında Cacabey Meydanı'na mobil atık getirme merkezi kuruldu.

Uygulama kapsamında meydana konulan geri dönüşüm kumbarasına kimyasal ve sıvı olmayacak şekilde kağıt-karton, cam, elektrik-elektronik, metal, ilaç, plastik, pil gibi atıklar bırakılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çevreye duyarlı ve sağlıklı çevre bilincinin oluşturulması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Cacabey Meydanı'na koydukları mobil atık getirme merkezine vatandaşların duyarlılık gösterdiğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Hemşerilerimizin kumbaraya bıraktıkları pet şişeler, gazeteler, piller gibi malzemelerin geri dönüşümü sağlanırken bu kumbaralar sayesinde aynı zamanda vatandaşlarımıza da geri dönüşüm bilinci kazandırılmış oluyor. Kırşehir Belediyesi olarak Kırşehir'de mobil atık getirme merkezini faaliyete geçirerek önemli bir projeyi Türkiye'de başlatan ilk iller ve belediyeler arasında yer aldık. Bu konuda duyarlı davranarak farkındalık yaratılmasında katkı sunan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum."