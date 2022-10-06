Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, ziyaretlerde bulundu

06.10.2022 18:58

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kırşehir'in Mucur ve Kaman ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kırşehir'in Mucur ve Kaman ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Mucur'da partililerce karşılanan İnce, seçim otobüsüyle ilçe turu attıktan sonra pazar yerinde esnafla sohbet etti.

Gençler ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren İnce, daha sonra Kaman ilçesine geçti.

Burada Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Muharrem İnce, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlere, Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık ve partililer de eşlik etti.

YORUMLAR
500
Kırşehir haberleri: Muharrem İnce Kırşehir'de otobüs kullandı Kırşehir haberleri: Muharrem İnce Kırşehir'de otobüs kullandı MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: ERDOĞAN'IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRME MUHARREM İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: ERDOĞAN'IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRME
Kaynak: AA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Kırşehir, Kaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 02:39:15. #1.13#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement