Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, ziyaretlerde bulundu

Ziyaretlere, Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık ve partililer de eşlik etti.

Burada Atatürk Caddesi 'nde esnafı ziyaret eden Muharrem İnce, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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