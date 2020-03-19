Kırşehir Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı - Son Dakika
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Kırşehir Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı

6 saat önce

Kırşehir Ticaret Borsasına ait Canlı Hayvan Park Pazar Yeri koronavirüs Covid – 19 nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.

Kırşehir Hayvan Pazarı tedbir amaçlı kapatıldı, System.String[]

Kırşehir Ticaret Borsasına ait Canlı Hayvan Park Pazar Yeri koronavirüs Covid – 19 nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.


Ticaret Borsası Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Tedbirler kapsamında ikinci bir emre kadar geçici süre ile canlı hayvan pazarı kapatılmıştır" denildi. Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu kararınca alınan karar gereği yapılan açıklama şöyle; "Kırşehir Ticaret Borsasına ait Canlı Hayvan Park Pazar yerine ülkemizin 25-30 ilinden yoğun bir şekilde hayvan girişi ve buna paralel alıcı ve satıcılarında geliyor olması sebebi ile 2.bir emre kadar geçici olarak kapanması uygun görülmüştür. İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu ve hastalıkların yayılmasının önlemesi amacı ile alınan bu karar ilgili tüm üyelerimize, paydaşlarımıza ve halkımıza saygıyla duyurulur." - KIRŞEHİR

Koronavirüs, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:16 Kaynak: İHA

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