Son Dakika Haberleri: Kırşehir Hayvancılığında Hedef Verimliliğin Artırılması

Kırşehir Hayvancılığında Hedef Verimliliğin Artırılması

6 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il genelindeki hayvancılık faaliyetlerinde hedefin verimliliğin artırılması olduğunu belirtti.

Kırşehir Hayvancılığında Hedef Verimliliğin Artırılması, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, il genelindeki hayvancılık faaliyetlerinde hedefin verimliliğin artırılması olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Erol Doğan'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Vali Akın, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için yürütülen çalışmaları önemsediklerini ifade etti.

İl genelinde hayvancılık alanında yapılan bütün çalışmaların asıl amacının verimliliği artırmak olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın geçiminin büyük kısmını tarım ve hayvancılıktan sağladığı ilimizde sahip olunan hayvanlardan en iyi verimin nasıl alınabileceği konusunda çalışmalar var. Hayvancılık kalitesinde gittikçe gelişen bir ivme yakalayan Kırşehir'de Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, gerek yerli ırkların gerekse ithal edilen hayvanlarda verimliliğin artırılması, kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması gibi konularda hizmetlerde bulunan önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Bu vesileyle birlik başkanına, yönetimine ve çalışanlarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Vali Akın, konuşmasının ardından birlik binasında incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:05 Kaynak: AA

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