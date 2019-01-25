Son Dakika Haberleri: Kırşehir Heyetinden Diyarbakır'a Ziyaret

Kırşehir Heyetinden Diyarbakır'a Ziyaret

55 dakika önce

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), biyogaz tesisi projesi kapsamında Diyarbakır'a gezi düzenledi.

Kırşehir Heyetinden Diyarbakır'a Ziyaret, System.String[]
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), biyogaz tesisi projesi kapsamında Diyarbakır'a gezi düzenledi.

TSO'dan yapılan açıklamada, odanın kentteki hayvancılığın geliştirilmesi için çalışma yürüttüğü belirtildi.

Diyarbakır'da besicilik sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri ve biyogaz işletmelerinde inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki büyükbaş ve kanatlı hayvan atıklarının çevreye etkilerinin azaltılması, değerlendirilmesi, atıklardan elde edilen metan gazının elektrik enerjisine çevrilmesi amacıyla işletilmesi planlanan biyogaz tesisi projesi kapsamında Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, iş gezisi düzenledi. Diyarbakır'da besicilik sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve kentteki biyogaz işletmelerinde inceleme yapan heyet, çalışmaları yerinde gözlemledi. Kırşehir'in sahip olduğu potansiyelin yatırımcılara doğru yöntem ve stratejiler ile aktarılmasını, ilimizin yatırım ortamının geliştirilmesini ve Kırşehir ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kırşehir'in hayvan atıklarını elektrik enerjisine dönüştürerek, ekonomiye katkı verme hedefindeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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