Kırşehir Huder Başkanı Altaş'tan çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Huder Başkanı Altaş'tan çağrı - Son Dakika

Kırşehir Huder Başkanı Altaş'tan çağrı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER), Başkanı Bilgehan Altaş, deprem bölgesinde bulunan baro başkanlıklarına çağrı yaptı.

Kırşehir Huder Başkanı Altaş'tan çağrı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER), Başkanı Bilgehan Altaş, deprem bölgesinde bulunan baro başkanlıklarına çağrı yaptı. Altaş, çağrısında; "Elazığ ve Malatya illeri ile birlikte depremden etkilenen bölge barolarına kayıtlı avukatların Kırşehir ve ilçelerinde bulunan duruşmalarına katılacağımızı bildiririz"dedi.


Kırşehir'de yer alan HUDER mensubu avukatların katılım sağlayacağı duruşmalara ücret talep etmeden girileceğini ifade eden Altaş, "Deprem yaralarını sarmak için mesleki alanımızda her Türk vatandaşı gibi gerekli çalışmaları hiç çekinmeden yapacağız. Kimimiz dua ile kimimiz maddi yardımları ulaştırarak kimimiz ise depremden etkilenmeyen bölgelerde çalışma ve işleri olan insanlara yardımcı olacak ve yaraların kısa sürede kapanmasına vesile olacağız"diye konuştu.


Deprem bilincinin oluşturulması ve vatandaş sorumluluğunun da arttırılması gerekliliğini belirten Altaş, devletle birlikte her vatandaşın duyarlılık kazanmasının önemli olduğunu acıların ise paylaşıldıkça azalacağını ifade etti. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:39 Kaynak: İHA
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