Son Dakika Haberleri: Kırşehir'i Eğitim, Kültür ve Sanat Şehrine Dönüştürdük"

Kırşehir'i Eğitim, Kültür ve Sanat Şehrine Dönüştürdük"

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, son 10 yılda uyguladıkları projelerle Kırşehir'i eğitim, kültür ve sanat şehrine dönüştürdüklerini belirtti.

Kırşehir'i Eğitim, Kültür ve Sanat Şehrine Dönüştürdük
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, son 10 yılda uyguladıkları projelerle Kırşehir'i eğitim, kültür ve sanat şehrine dönüştürdüklerini belirtti.

Bahçeci, yazılı açıklamasında, kent merkezindeki esnaf ziyaretlerini sürdürerek yapılan çalışmalar ve hazırlanan 41 proje ile ilgili bilgi verdiğini ifade etti.

Hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti:

"On yılda Kırşehir'de estirdiğimiz değişim ve dönüşüm rüzgarlarından Bağbaşı'ndan Kındam'a, Bahçelievler'den, Gölhisar'a varıncaya kadar şehrin her tarafı nasiplendi. Kırşehir'i her alanda Anadolu'nun parlayan yıldızı haline getirdik. Kırşehir'i eğitim, kültür ve sanat şehrine dönüştürdük. Bizim Kırşehir için ve Kırşehir'in yarınları için hakikaten çok güzel projelerimiz var. İşte bunlar hepimizin ortak arzuları ve ortak beklentileri. Bu düşleri Allah'ın izniyle gerçeğe hep birlikte dönüştüreceğiz. Bizleri samimiyetle karşılayan, sohbetleriyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Bahçeci, Kırşehir'i el birliği ile daha da ileriye taşımayı planladıklarını, 10 yılda şehrin yakaladığı seviyeyi en çok vatandaşların gördüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:17 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'i Eğitim, Kültür ve Sanat Şehrine Dönüştürdük"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]