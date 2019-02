Kırşehir'i Eğitim, Kültür ve Sanat Şehrine Dönüştürdük"

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, son 10 yılda uyguladıkları projelerle Kırşehir'i eğitim, kültür ve sanat şehrine dönüştürdüklerini belirtti.

Bahçeci, yazılı açıklamasında, kent merkezindeki esnaf ziyaretlerini sürdürerek yapılan çalışmalar ve hazırlanan 41 proje ile ilgili bilgi verdiğini ifade etti.



Hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti:



"On yılda Kırşehir'de estirdiğimiz değişim ve dönüşüm rüzgarlarından Bağbaşı'ndan Kındam'a, Bahçelievler'den, Gölhisar'a varıncaya kadar şehrin her tarafı nasiplendi. Kırşehir'i her alanda Anadolu'nun parlayan yıldızı haline getirdik. Kırşehir'i eğitim, kültür ve sanat şehrine dönüştürdük. Bizim Kırşehir için ve Kırşehir'in yarınları için hakikaten çok güzel projelerimiz var. İşte bunlar hepimizin ortak arzuları ve ortak beklentileri. Bu düşleri Allah'ın izniyle gerçeğe hep birlikte dönüştüreceğiz. Bizleri samimiyetle karşılayan, sohbetleriyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."



Bahçeci, Kırşehir'i el birliği ile daha da ileriye taşımayı planladıklarını, 10 yılda şehrin yakaladığı seviyeyi en çok vatandaşların gördüğünü kaydetti.

