Son Dakika Haberleri: Kırşehir'i Geliştirerek, Büyüttük"

Kırşehir'i Geliştirerek, Büyüttük"

2 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kendi dönemlerinde şehri geliştirerek büyüttüklerini, kent merkezindeki 98 bin nüfusun 140 bine yükseldiğini bildirdi.

Kırşehir'i Geliştirerek, Büyüttük
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kendi dönemlerinde şehri geliştirerek büyüttüklerini, kent merkezindeki 98 bin nüfusun 140 bine yükseldiğini bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin seçim irtibat bürosunda gerçekleştirdiği toplantıda, kentte görev yaptıkları on yıl süresince kimsenin hayal edemeyeceği projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine yönelik yeni projeleri açıkladıklarını, Kırşehir'e hazırladıkları projelerle vizyon katacaklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"2009 yılında Kırşehir için projelerimiz içinde Kent Park, Kent Meydanı, pazar yeri, terminal vardı hepsini ve daha fazlasını yaptık. İsteğimiz hizmet edene değer verilsin, particilik yapılıp bu şehrin geleceği ile oynanmasın. Birilerinin menfaati, birilerinin başkan yardımcılığı, meclis üyeliği diyerek, şehre kötülük yapılmasın. 31 Mart seçimleri bunun için çok önemli. Meselemiz makam, mevki değil, meselemiz birilerini başkan yapmak değil. Mesele Kırşehir'i büyütmek, geliştirmektir. Belediye Başkanı olduğumda 98 bin nüfusumuz vardı. Şimdi ise Kırşehir merkez nüfusu 140 bin oldu. On yılda Kırşehir yarı yarıya büyüdü. Buna üniversite öğrencileri ve göçmenler de dahil değil. Bu sokaklarda büyümüş, bu şehrin evladı olarak son elli yılda, bizim on yılda yaptığımız yatırım yapılsaydı bu şehre, 100 kat daha büyümüş olurduk. Kırşehir daha farklı olurdu. Yeni projeleri hayata geçirelim istiyoruz. Her vatandaşımızın desteğine ihtiyacımız var, desteklerinizi bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:17 Kaynak: AA

Fethi Yaşar, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanzim Kuyruğu Eleştirisine Yanıt: Yokluk Değil, Varlık Kuyruğu Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak

CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak Bor Madeninden Üretilen Boron'un Satışı Beklentileri Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 18:25:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'i Geliştirerek, Büyüttük"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]