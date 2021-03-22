Kırşehir için fırtına uyarısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de bugün ve yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugünden başlayarak salı günü gece saatlerine kadar güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği ifade edildi.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamaların olabileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.