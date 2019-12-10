Son Dakika Haberleri: Kırşehir İl Genel Meclis üyeleri, gençlik ve spor projeleri hakkında bilgilendirildi
Son Dakika Güncel Kırşehir İl Genel Meclis üyeleri, gençlik ve spor projeleri hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Kırşehir İl Genel Meclis üyeleri, gençlik ve spor projeleri hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Kırşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi ve üyelere, gençlik ve spor alanındaki çalışmalar ile projeler hakkında bilgi verdi.

Kırşehir İl Genel Meclis üyeleri, gençlik ve spor projeleri hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Kırşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi ve üyelere, gençlik ve spor alanındaki çalışmalar ile projeler hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, İl Genel Meclisi Konferans Salonunda kentteki spor çalışmaları ve gençlik projeleri hakkında sunum yaptı.

Birçok kamu kurumuyla gençlik alanında çalışma yaptıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği içerisinde kültürel, sanatsal ve eğitsel çalışmalar yapıyoruz. Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesini hedefliyoruz. Toplumda aktif birer birey olarak bulunmalarını, zararlı alışkanlıklardan korunmalarını istiyoruz. Bu kapsamda yürütülen, yerel, ulusal ve uluslararası projeler ve faaliyetlerimizi de her zaman yapmaktayız."

Şahin, spor ve yurt hizmetleri müdürlüklerinin hazırladıkları projeler hakkında da bilgiler verdi.

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi
Ceren Özdemir'in katilinin bıçakladığı iki polis memurunun ifadesine ulaşıldı Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:13:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir İl Genel Meclis üyeleri, gençlik ve spor projeleri hakkında bilgilendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]