Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Seyfi'den CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Seyfi'den CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Seyfi'den CHP'li Özkoç'a tepki

6 saat önce

Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Seyfi'den CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Seyfi, yaptığı açıklamada, Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarının ifade özgürlüğü değil, fitne ve fesatlık olduğunu ileri sürdü.

Edep sınırlarını aşan ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Seyfi, şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sarf ettiği sözleri şiddetle kınıyorum. Özellikle Ülkemizin bu kadar önemli bir varoluş mücadelesi verdiği bu zamanlarda, askerlerimizin şehit olduğu ve bütün halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaya gayret ettiği bir ortamda böylesine provakatif ve aşağılık sözleri söylemesi ciddi bir seviyesizliktir. Bu seviyesiz ve düzeysiz açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet ve millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyulan husumetin açık bir göstergesidir. Bu söylediği sözlerin hepsinden hem milletimizin vicdanında hem de mahkemelerde pişman olacak ve büyük Türk milleti önünde hesabını verecektir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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