Kırşehir İl Genel Meclisi'nden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Kırşehir İl Genel Meclisi üyeleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

İl Genel Meclisi Salonu'nda bir araya gelen meclis üyeleri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından basın açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Parti gruplarının imzalayarak destek verdiği ortak açıklamada, Türk ordusunun, İdlib'deki menfur saldırıya müteakiben başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na Kırşehir İl Genel Meclisi olarak destek verildiği vurgulanarak, Mehmetçiğin zaferle döneceğine yürekten inanıldığı aktarıldı.

İdlib'deki rejim unsurlarının yaptığı saldırının şiddet ve nefrete kınandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askerlerimize yapılan saldırılara uluslararası hukukun gereği olarak gereken ne varsa Türk milleti adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin misli ile yapacağına kanaatimiz tamdır. Kahraman Türk ordusunun kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine inancımız tamdır. Kahraman Türk ordusunun, 27 Şubatta İdlib'deki menfur saldırıya müteakiben başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nı, Kırşehir İl Genel Meclisi olarak destekliyor, ordumuzun muzaffer olmasını diliyoruz."