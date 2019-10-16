Kırşehir İl Genel Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kırşehir İl Genel Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

İl Genel Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclisin ekim ayı toplantısı, İl Özel İdaresi meclis salonunda İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi başkanlığında gerçekleşti.

Seyfi, toplantıda yaptığı konuşmada, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele verildiğini aktardı.

Suriye'de sekiz yıldır süren iç savaşta insanlık dramlarının yaşandığını, milyonlarca insanın yurtlarından edildiğini, oluşan otorite boşluğuyla da terör örgütlerinin bölgede geniş yer bulduğunu vurgulayan Seyfi, şunları kaydetti:

"Suriye topraklarının önemli bir bölümü terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/ YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası anlaşmalardan aldığımız yetkiyle Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Kırşehir İl Genel Meclisi olarak destekliyor, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız."

Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklamasında AK Parti, MHP ve CHP grup üyeleri de hazır bulundu.