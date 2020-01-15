Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı - Son Dakika

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kurulun 2020 yılı ilk toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Akın, burada yaptığı konuşmada, toplantının il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlemek, koruyucu ve geliştirici tedbirler almak üzere düzenlendiğini belirtti.

Toplantının Kırşehir'in istihdamına katkı sunacağına inandıklarını vurgulayan Vali Akın, "Hepimizin bildiği gibi, işsizlik sadece ülkemizin değil, bütün ülkelerin öncelikli sorunlarındandır. Bu çerçevede, il düzeyinde istihdamı artırmaya, işsizliği azaltmaya yönelik alınacak tedbirleri bu toplantıda görüşeceğiz. 2020 yılının bu ilk toplantısında, 2019 yılında alınan kararları ve bu kararların sonuçlarını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, toplantıda istihdam ve mesleki eğitimle ilgili faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.