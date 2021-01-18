Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

18.01.2021 17:09
Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Valiliği Salonu'ndaki toplantıda, Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, kentteki işsiz sayısı, işinden memnun olmayıp da başka iş arayanlar, işe yerleştirenlerin sayısı ve 2020 yılından açılan kurslardan faydalananlarla ilgili bilgi verdi.

2021 yılı yıllık iş gücü eğitim planının onaylandığı toplantıda, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün deri konfeksiyon makinecisi kursu açılması talebi kabul edildi.

Toplantıda, 2021 yılı Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Kırşehir için oluşturulacak bütçenin kullanılması konusunda Kırşehir Çalışma ve İş Kurumuna yetki verildi.

Kırşehir Valiliği, Mesleki Eğitim, İstihdam, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan devi Inter, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek 'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, şoke eden anlar kameraya yansıdı Kazada otomobilden fırlayan sürücüyü ölüme terk edip kaçtı ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi
Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı         
17:41
İzmir'de simit fiyatı 2 lira oldu İzmir'de simit fiyatı 2 lira oldu         
17:21
Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek         
16:44
Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu         
16:04
Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak         
15:27
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın         
14:42
Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu         
13:47
Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi         
13:20
Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor         
12:44
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 17:48:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei