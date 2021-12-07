Kırşehir Özel İdaresinin bütçesi 100 milyon lira olarak belirlendi - Son Dakika

Kırşehir İl Genel Meclisi İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçesi 100 milyon lira olarak belirledi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılı bütçesi ve performans taslağı İl Genel Meclisi Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, İl Özel İdaresi 2022 yılı bütçesi 100 milyon lira olarak kabul edildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, İl Genel Meclisi üyelerinin ve ilgili kurumların yaptığı titiz çalışma sonucu hazırlanan bütçenin halka hizmet olarak yansıtılacağını belirtti.

Kaynakları en etkin şekilde kullanmaya hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek güzel hizmetlerde bulunan İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum. 2021 yılında programlanan yatırımlarımızın büyük bölümü tamamlanırken bazı yatırımlarımız da devam etmektedir. Aynı çalışma ve azimle 2022 yılı içerisinde de vatandaşlarımız için güzel hizmetlerde bulunacağımıza inanıyorum. Uzun emekler sonunda bütçeyi hazırlayan İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyor, bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum."

Bütçenin kabulünün ardından değerlendirmede bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik de bütçe ile köylere yapılacak hizmet ve yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Çelik, "Özel İdare bütçemiz için yaptığımız tüm görüşmelerimizde başta sayın Valimiz İbrahim Akın'a uzun zaman yaptığımız toplantı ve oturumlarda gösterdikleri gayretlerinden dolayı tüm İl Genel Meclisi üyelerimize, Genel Sekreter Kurtuluş Yılmaz'a tüm birim müdürlerimize ve personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.