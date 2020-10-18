Kırşehir İl Özel İdaresi heyeti, Çiçekdağı'nda yapılan çalışmaları inceledi - Son Dakika

Kırşehir İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Çiçekdağı Kaymakamı Burhanettin Yavaşi'yi ziyaret ederek, Gölcük köyünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Seyfi ve Yılmaz, Çiçekdağı ilçesine yeni atanan Kaymakam Yavaşi ile makamında bir araya geldi.

Yavaşi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Seyfi ve Yılmaz, Çiçekdağı'na yapılacak yatırımlar ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, ortak akıl ve istişareler ile ilçeye önemli hizmetler kazandıracaklarını aktardı.

Seyfi ve Yılmaz, beraberlerindeki heyet ile ilçede özel idare ekipleri tarafından yapımı gerçekleştirilen, su, alt yapı ve yol çalışmalarını inceledi.

Başkan Seyfi, yapılan çalışmalarla ilgili, "Çiçekdağı ilçemiz köylerinde alt yapı çalışmaları tamamlanan Baraklı Akbıyık 7 kilometre, Gölcük-Konurkale 6 kilometre,

toplam 13 kilometre sathi asfalt yolları inceledik. Ekiplerimizin çalışmaları bölgede devam ediyor. Çiçekdağı Gölcük köyünde de köy muhtarı ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledik. Çeşitli istişarelerde bulunduk, bölgeye yapılan hizmetler hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.