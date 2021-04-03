Kırşehir İl Özel İdaresinden emekli personellere teşekkür plaketi - Son Dakika

Kırşehir İl Özel İdaresinde emekli olan personellere teşekkür plaketi verildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konferans salonunda İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi ve Genel Sekreter Kurtuluş Yılmaz, kurumda uzun yıllar çeşitli birimlerde hizmet etmesinin ardından emekli olan personellerle bir araya geldi.

Plaket programında konuşan Seyfi, personellerin emeklilik hayatlarının hayırlı olmasını temenni ederek, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmelerini temenni etti.

Genel Sekreter Yılmaz ise emekli olan personellerin yıllardır hizmet vermesinin onurunu ve gururunu taşıyacaklarını vurgulayarak, "Özel idaremizin çeşitli birimlerinde şehrimize ve köylerimize hizmet ettiler. Kırşehir'in birçok yerine ulaştırılan hizmette emekleri oldu. Birlikte çalıştığımız süre içerisinde vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, aileler ve sevdikleriyle mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından emekli olan personellere plaket ve hediyeler takdim edildi.