Kırşehir İl Sağlık Müdürü Bulut'tan Dünya Tüberküloz Günü açıklaması - Son Dakika

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, Türkiye genelinde başarıyla yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde her yıl tüberküloz hasta sayısında azalma gözlendiğini belirtti.

Bulut, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2021 yılı Dünya Tüberküloz Günü temasının "Zaman Geçiyor" olarak belirlendiğini ifade etti.

Tüberküloz hastalığının hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu vurgulan Bulut, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen halen dünyanın en ölümcül enfeksiyon hastalığı konumunda bulunduğunu belirtti.

Hastalığın tanı ve tedavisinin Türkiye genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de ücretsiz olarak yapıldığını anımsatan Bulut, şunları kaydetti:

"Ülkemizde başarıyla yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde her yıl hasta sayısında azalma gözlenmektedir. 2005 yılında 20,535 olan tüberküloz hasta sayısı 2019 yılında 11,401'e, hastalık insidansı yüz binde 29,4'den yüz binde 13,7'ye düşmüştür. Tüberküloz hastalarının tedavilerinin uzun sürmesi, tedavi süresince işgücü kaybına uğramaları gibi nedenlerle hastalar ve aileleri psiko-sosyal desteğe ve maddi yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Bu kapsamda Bakanlığımız ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında bir protokol imzalanarak ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan hastalara 2018 yılı ocak ayından itibaren düzenli aylık nakdi sosyal yardım verilmeye başlanmıştır."