Kırşehir'in 3 İlçesinde Eğitime Kar Engeli
40 dakika önce
Kırşehir'in 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.
Kırşehir
'in 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kırşehir'in Akçakent
, Akpınar
ve Kaman
ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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