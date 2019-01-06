Son Dakika Haberleri: Kırşehir'in 3 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Kırşehir'in 3 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

40 dakika önce

Kırşehir'in 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.

Kırşehir'in 3 İlçesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kırşehir'in 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kırşehir'in Akçakent, Akpınar ve Kaman ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Akçakent, Kırşehir, Güncel
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