Kırşehir'in 5 köyünde 18 kilometre yol yenilendi - Son Dakika

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı 5 köyde 18 kilometre yol yenileme çalışması yapıldığı bildirildi.

Kırşehir İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı çalışma programında yer alan Akpınar ilçesine bağlı Karaova, Cebişler, Kelismailuşağı, Sofrazlı ve Himmetuşağı köyleri arasında yol yapım çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Yol genişletme ve tüm alt yapı çalışmalarının tamamlandığı vurgulanan açıklamada, toplam 18 kilometrelik yola birinci ve ikinci kat sathi kaplama asfalt atıldığı ifade edildi.

Çalışması tamamlanan yolların kullanıma açıldığına işaret edilen açıklamada, "Yol yapım çalışmalarımızı planladığımız program dahilinde gerçekleştiriyoruz. Amacımız köylerimizde bulunan yol konforunu artırmak ve vatandaşlarımızın güvenilir ulaşım ihtiyacını gidermek. Akpınar ilçemizin köylerinde yollar, hemşehrilerimizin rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için hizmetine sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.