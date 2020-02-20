Kırşehir'in 7 gençlik projesine bakanlık desteği - Son Dakika
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Kırşehir'in 7 gençlik projesine bakanlık desteği

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Kırşehir'de öğrencilerin hazırladığı 7 projeye destek verdiği bildirildi.

Kırşehir'in 7 gençlik projesine bakanlık desteği, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığının, Kırşehir'de öğrencilerin hazırladığı 7 projeye destek verdiği bildirildi.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile Kaman ve Mucur ilçelerinde öğrenciler tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan 7 proje için bakanlıkla sözleşme imzalandı.

Cacabey Gençlik Merkezi'nde proje koordinatörleriyle düzenlenen toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, koordinatörlerin şubat ayı sonu itibariyle faaliyetlerine başlayacağını ifade etti.

Bakanlığın Kırşehir'den hazırlanan 7 projeye destek vermesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Şahin, kültür sanat, yenilikçi fikir, hayvanların korunması, çevre bilinci konularında hazırlanan projelerle gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak, kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine katkı yapılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Gençlerin uygulama süreçleriyle sosyal hayatın her alanına etkin katılımının artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik proje destek programlarının hayata geçirildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, eğitim, kültür, araştırma, sanat, bilim, girişimcilik, spor, gönüllülük, hareketlilik, katılım, sosyal uyum ve Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer konularda hazırlanan projelere destek vermektedir. Kırşehir merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 7 projemiz bakanlık tarafından kabul görmüş ve proje desteği sağlanmıştır. Emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sonraki dönemlerde bu sayı artırmak için bize düşen ne varsa her türlü desteği verdik vermeye de devam edeceğiz."

Toplantıda, projelerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgilendirme yapılarak, proje koordinatörlerine, eğitim ve öğretim kurumları ile birlikte çalışma yapacakları gençlik merkezleri tanıtıldı.

Kırşehir, Mucur, Kaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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