Kırşehir'in Abdal müziğine UNESCO tescili

Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi bozlak ustası ve halk ozanlarıyla dünyaya yayılan Kırşehir'in Abdal müziğinin, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında dahil olduğu bildirildi.



Vali İbrahim Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'in sahip olduğu zengin müzik kültürünün UNESCO tarafından tescillenmesinin kültürün kalıcılığı için önemli olduğunu belirtti.



Kırşehir'in, müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den dahil olan ilk şehir olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:



"Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Yönetim Kurulu toplantısında projenin desteklenmesi kararlaştırıldı. Bu karar doğrultusunda, ilgili kurumların görüşleri alınarak, abdallık ve bozlak geleneğinin şehre bıraktığı kültürel miras ile yerel ve ulusal anlamda tanınan müzisyenlerin varlığıyla başvuru yapıldı ve Kırşehir UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil oldu. Kırşehir müzik alanında ağa kabul edilen ilk şehir oldu. İlimizin müzik alanında tescillenmesinin kaynağı olan Muharrem Ertaş'ı, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ı, Hacı Taşan'ı, Çekiç Ali'yi ve bu kültüre katkı sağlayan tüm ozanlarımızı saygıyla yad ediyorum."



Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise kentin UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmasının büyük bir başarı olduğuna dikkati çekti.



Kırşehir'in ağa dahil olmasıyla, müzik kültürünün temsilinin daha da iyi yapılacağını vurgulayan Ekicioğlu, kentin bir çok yerinde müziğin etkisinin görüldüğünü, bunun artarak devam edeceğini belirtti.