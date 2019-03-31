Kırşehir'in Akçakent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yılmaz Kılıç kazandı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yılmaz Kılıç kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Yılmaz Kılıç 438, MHP adayı Ahmet Bozkurt 57, Diğer adayı 54 oy aldı.



Kılıç'ın öz geçmişi-



Yılmaz Kılıç, 1969 yılında Akçakent ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini ilçede tamamlayan Yılmaz, Açıköğretim Lisesi'ni bitirdi. İlçede esnaflık yaptı. 2009-2014 yıllarında AK Parti'den İl Genel Meclisi üyeliği yapan Kılıç, 2014 yılındaki Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den aday gösterildi. Belediye başkanlığını o tarihten itibaren sürdüren Kılıç, 31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminde yeniden aday gösterildi.



Kılıç, evli ve 3 çocuk babası.

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