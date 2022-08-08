Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeniyapan köyünde bulunan maden ocağı yakınlarında elektrik direğinde çalışma yapan işçi U.T., iddiaya göre akıma kapılarak yere düştü. Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde U.T.'nin olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından işçinin cenazesi, belediye morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Akçakent, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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