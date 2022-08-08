Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

08.08.2022 18:07
Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde çalışma yaptığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde çalışma yaptığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeniyapan köyünde bulunan maden ocağı yakınlarında elektrik direğinde çalışma yapan işçi U.T., iddiaya göre akıma kapılarak yere düştü. Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde U.T.'nin olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından işçinin cenazesi, belediye morguna kaldırıldı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Akçakent, Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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