Kırşehir'in Akpınar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Şükrü...

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Şükrü Turgut kazandı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Şükrü Turgut kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Şükrü Turgut 930, AK Parti adayı Mustafa Karahan 815, MHP adayı Ramazan Atalay 240 oy aldı.



-Turgut'un özgeçmişi-



CHP ve Millet İttifakı'nın adayı Şükrü Turgut, 1960 yılında Kırşehir'in Akpınar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Akpınar'da, liseyi Kırşehir'de tamamladı. Akpınar'da ticaret ile uğraştı. 1989-1994, 2004-2009 yılları arasında iki dönem Akpınar Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Turgut, evli ve 5 çocuk babası.

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