Son Dakika Haberleri: Kırşehir'in Akpınar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Şükrü...

Kırşehir'in Akpınar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Şükrü...

1 saat önce

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Şükrü Turgut kazandı.

Kırşehir'in Akpınar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Şükrü..., System.String[]
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Şükrü Turgut kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Şükrü Turgut 930, AK Parti adayı Mustafa Karahan 815, MHP adayı Ramazan Atalay 240 oy aldı.

-Turgut'un özgeçmişi-

CHP ve Millet İttifakı'nın adayı Şükrü Turgut, 1960 yılında Kırşehir'in Akpınar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Akpınar'da, liseyi Kırşehir'de tamamladı. Akpınar'da ticaret ile uğraştı. 1989-1994, 2004-2009 yılları arasında iki dönem Akpınar Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Turgut, evli ve 5 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:31 Kaynak: AA

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