Son Dakika Haberleri: Kırşehir'in Boztepe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hüseyin...

Kırşehir'in Boztepe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hüseyin...

1 saat önce

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hüseyin Takan kazandı.

Kırşehir'in Boztepe İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hüseyin..., System.String[]
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hüseyin Takan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Takan 785, AK Parti adayı Ramazan Aydın 666, MHP adayı Mustafa Ceylan 619 oy aldı.

-Takan'ın özgeçmişi-

Millet İttifakı ve CHP Boztepe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Takan, 1969 yılında Kırşehir'in Boztepe ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Boztepe'de, lise eğitimini ise Kırşehir'de tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Boztepe'de esnaflık ve çiftçilik yaptı. CHP İlçe teşkilatında yöneticilik görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:22 Kaynak: AA

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