Son Dakika Haberleri: Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

3 saat önce

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Hakanoğlu kazandı.

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Hakanoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Hakanoğlu 2 bin 423, MHP adayı İsmail Deniz bin 300, İYİ Parti adayı Ramazan Parlak 147 oy aldı.

Hakanoğlu'nun öz geçmişi

1981 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğan Hakanoğlu, ilkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat ve Ankara'da tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesini bitiren Hakanoğlu, Saadet Partisi'nin Yozgat Yerköy ilçe teşkilatında ve gençlik kollarında görev yaptı. Hakanoğlu, 2010 yılında AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanı oldu. Hasan Hakanoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:56 Kaynak: AA

Hasan Hakanoğlu, AK Parti, Kırşehir, Çiçekdağı, Güncel
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