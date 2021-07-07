Kırşehir'in eğitim durumu toplantıda değerlendirildi - Son Dakika

Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü Danışma Komisyonu Toplantısı'nda kentin eğitim durumu ele alındı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşa Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de eğitimin iyi seviyede bulunduğunu, bu başarının her zaman Kırşehirlilerin gurur kaynağı olduğunu aktardı.

Kentin derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı konusunda Türkiye ortalamasına göre çok iyi seviyede olduğuna işaret eden Vali Akın, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı devletimizin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek eğitimde marka olduğuna inandığımız ilimizin bu başarısını ve eğitimdeki kalitesini daha da ileri seviyelere taşıma gayretindeyiz. Amacımız, öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu vesileyle okul idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum."

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay'ın da görüşlerini ifade ettiği toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Kırşehir'in eğitim durumu hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.